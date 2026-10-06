Un padre denuncia que en algunos colegios están prohibiendo llevar cromos: "Se generan situaciones indeseables entre los chavales"

Los cromos, los tazos y las cartas Pokémon nos han acompañado en la infancia desde hace ya algunas generaciones, pero ahora, algunos colegios están empezando a prohibirlos porque se han detectado "situaciones indeseables" entre los niños.

"Es mejor dejar que lo hagan en el colegio, que es un espacio controlado, a que lo hagan a la hora de salir", opina Alba Sánchez tras saber, gracias a este vídeo viral de @spicy4tuna que recoge Aruser@s, que algunos colegios ya están prohibiendo el intercambio de cromos y otros coleccionables en sus instalaciones.

La razón es simple: "se generan situaciones indeseables entre los chavales". Y es que, ¿cuántas veces no nos han timado con los tazos cuando éramos pequeños... o hemos intentado timar nosotros? De hecho, algo así le ha pasado al primo pequeño de Lourdes Tasies, la nueva colaboradora del programa. Un compañero de su clase le ofreció darle un cromo a cambio de que le dejara copiar en el examen.

Angie Cárdenas y Alfonso Arús también se muestran en contra de esta medida. Creen que esta es una lección de vida por la que todo niño tiene que pasar para aprender a negociar, a defenderse e incluso a asociarse. "Vamos a criar niños tontos", lamenta el presentador del programa de laSexta.

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