El Sevilla analiza la declaración de bienes de Juan José Cortés: "Ahora entiendo por qué se ha metido en política"

El Congreso de los Diputados ha hecho públicas las declaraciones de bienes de los políticos, entre las que se encuentra la de Juan José Cortés, del Partido Popular, que asegura tener 16 euros, tres coches y una pensión por incapacidad permanente.

"No tienen más remedio que hacer la declaración de bienes, si no, no la harían", señala El Sevilla, que además apunta que ahora empieza a "entender porque se ha metido en la política", haciendo referencia a Cortés.

Además, el colaborador de Arusitys señala que este político del PP "tiene dos locales y tres coches", lo que "compensa" los 16 euros del banco.