No es cuestión de voluntad. Quién se somete al proceso de investidura para ser el próximo president de la Generalitat es una decisión que no recae sobre el propio candidato. Por eso, Salvador Illa no puede asegurar que "irá a la investidura". Así lo explica el politólogo y colaborador de ARV Lluís Orriols en este vídeo.

"Yo, esta declaración, dicha así y con esta contundencia de 'me voy a presentar', a mí me suena a Maragall en 1999 diciendo 'he ganado en votos y sabremos gobernar'. No funciona así la democracia parlamentaria", le ha recriminado el experto al candidato del PSC.

Dentro de la negociación que se abre a partir de ahora, el papel del presidente del Parlament cobra mucha importancia. "Hay que saber cómo funciona las aritméticas", ha ahondado Orriols, puesto que, para poder presentarte a la investidura, debe ser esta figura, representante del legislativo, el que proponga el candidato previamente.

Por ello, y visto cómo ha quedado configurado el tablero político en Cataluña tras estas elecciones, "muy probablemente el president del Parlament sea de JuntsxCat", ha considerado el politólogo. Una figura tan clave como quien lidere el Govern... y que se negociará a la misma vez.