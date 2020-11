¿Puede la vacuna de la gripe ayudar contra el coronavirus? Un estudio llevado a cabo en Holanda que analiza los efectos de esta vacuna a nivel molecular apunta que podría reforzar la primera línea de la defensa contra la covid-19. Según los resultados de este informe, que aún son preliminares, la vacuna puede llegar a proteger hasta un 39% del contagio, así como reforzar nuestro sistema inmune.

Sobre este anuncio ha pedido precaución José Martínez Olmos, exsecretario general de Sanidad, que ha recordado en Al Rojo Vivo que se trata de un estudio "que aún no está publicado en ninguna revista científica". Si bien ha destacado que la vacuna de la gripe podría generar "la reacción de esa primera línea de inmunidad" y que "puede ser útil para cualquier tipo de infecciones parecidas", ha apuntado que este estudio tiene que "pasar los filtros del control científico".

Así, Martínez Olmos ha matizado su parecer en el programa con dos reflexiones: "Hay posibles sesgos en los resultados que tienen que ver con el hecho de que personas que puedan tener esas circunstancias se han vacunado más y cuidan más su salud, y pueden estar protegiéndose mejor de la covid".

Respecto a la segunda cuestión, el exsecretario general de Sanidad cree que "hay que cuidar que este estudio no vaya a generar la demanda por parte de la población para vacunarse de la gripe aun sin ser miembro o parte de los grupos de riesgo". En este sentido, ha añadido: "No hay vacuna de la gripe para toda la ciudadanía, ni falta que hace".

Martínez Olmos cree que estos estudios no deberían "cobrar importancia científica hasta que no aparezcan en revistas científicas", aunque afirma comprender "que en esta situación cualquier noticia corre como la pólvora por todo el mundo". Y ha concluido con el siguiente llamamiento: "Aprovechemos para pedir que las personas que forman parte de los grupos de riesgo en el programa de vacunación del Consejo Interterritorial acudan a la llamada de los servicios sanitarios. Es bueno protegerse de la gripe; por la propia gripe, y para no tener que ocupar atención sanitaria que puede ser necesaria para otras necesidades de los ciudadanos"