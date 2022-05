La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado que volverá a concurrir a las elecciones municipales para renovar su cargo de alcaldesa.

"Lo he decidido estos días, ha habido una deliberación interna en Barcelona en Comú, hubo una reunión plenaria con centenares de activistas y finalmente, de manera casi unánime, me propusieron que volviera a plantearme un tercer mandato", ha explicado en Al Rojo Vivo.

Colau ha señalado que, tras "reflexionarlo", se ha decidido a dar el paso: "Lo he hablado con mi entorno y es evidente que es ser un honor ser alcaldesa de mi ciudad, no me he arrepentido ni un solo día, pero también es verdad que tiene costes. Había que reflexionarlo".

Preguntada por si un tercer mandato choca con los ideales de la nueva política para acortar la duración de los cargos, Colau ha asegurado que una reelección entra en "el código ético" de su partido: "El código ético estipula dos mandatos y un tercer mandato, solo que tiene que ser la organización quien lo delibere y lo avale".

"Los procedimientos se harán con democracia interna, iré a primarias con la ilusión de ganar las elecciones, incluso sumando más apoyos que en contiendas anteriores. La ciudad está en plena transformación y se trata de consolidar esa transformación con un tercer mandato", ha dicho.