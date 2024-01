Ángeles Caballero cree que el no de Junts al decreto 'omnibus' del Gobierno es "una muestra más de esta ciclotimia en la que viven permanentemente muchas formaciones políticas". Así, señala que en toda negociación siempre hay algo en lo que se cede y rasca.

"Pero no puedes estar permanentemente pareciendo que era una formación fácil que cede todo el rato y por eso hay estos pulsos de 'ahora me enfado y no respiro'", sostiene en directo.

Así, califica el de Junts como un comportamiento "un poco infantil". Si bien reconoce que, como se esperaba, se trata de una legislatura "complicada en la que hay que cabalgar en ver cuál es tu prioridad en el momento".