El periodista de El País, Carlos Cué asegura en la tertulia política de Al Rojo Vivo que el PP y el mismo Alberto Nuñez Feijóo saben que no van a gobernar desde la misma noche electoral. "Desde entonces, nada ha cambiado".

Sin embargo -añade el periodista- "durante el verano, el PP contempló la posibilidad de que Junts no apoyase al PSOE para en la presidencia de la mesa del Congreso de los Diputados (que finalmente sí apoyo yFrancina Armengol fue elegida presidenta) porque si no, salía la candidata del PP que era Cuca Gamarra y se terminaba ahí la negociación e íbamos a repetición electoral. Que es lo que quiere el PP".

Por tanto, "al PP no le ha salido la jugada por 4 escaños y lo que quiere es una repetición electoral para ver si a la siguiente le sale. Esto es la política. Es así", añade Cué, algo que "es legítimo". Pero claro entonces no puede criticar Feijóo que el PSOE tenga contactos con Junts porque él también los ha tenido para como hemos dicho "ver si apoyaba o no Puigdemont al PSOE en la presidencia de la mesa del Congreso de los Diputados".