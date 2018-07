Ambiente enrarecido en la cúpula del PP por el 'Bárcenasgate'

Para Cristina Pardo, "es curioso que muchos de ellos coinciden en la misma fórmula de respuesta: no se puede probar lo que no ha existido". Sin duda una frase con trampa ya que, lógicamente, si es dinero negro es como si no hubiera existido legalmente. Los más valientes se han atrevido a dar nombre de posibles filtradores, señalando a María Dolores de Cospedal, mientras que otros han asegurado que toda este tema es un chantaje directo a Mariano Rajoy.

El ambiente en la cúpula del Partido Popular se encuentra enrarecido, un hecho que se demuestra con la polémica cena en Almería del presidente. El líder de Génova acudió a un restaurante con Javier Arenas, Montoro y otros dirigentes del partido, y ya son muchos los que consideran que Mariano Rajoy se ha posicionado del lado de Javier Arenas frente a María Dolores de Cospedal.