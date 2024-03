El Partido Popular ha pedido en una carta dirigida a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, su dimisión por la trama de corrupción en la que se investiga al exasesor de Ábalos, Koldo García.

Afra Blanco ha criticado las palabras del PP y de alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, contra el PSOE y Armengol. "Están diciendo que Pedro Sánchez y Armengol han cometido un delito. Si es así, si tienen pruebas, que vayan donde tienen que ir", ha destacado.

La sindicalista ha señalado que, por el momento, no hay nada contra ellos. "No hay detenidos, ni imputados ni investigados. No se imputa de delito a nadie del PSOE de Baleares", ha recordado.

Por tanto, Afra Blanco ha indicado que, si el PP pretende decir otra cosa, debería "personarse donde se tiene que personar". Un momento que ha aprovechado para explicar que cree que es una situación parecida a la que vivió Almeida con la compra de Mascarillas en Madrid.

De esta forma, ha confesado que cree que el PP está sobreactuando, advirtiendo que "la sobreactuación es peligrosa".