Save The Children envía al despacho de Rajoy los zapatos de Hala, una niña refugiada atrapada en Idomeni

"YA NO LOS NECESITA"

La ONG Save The Children ha empaquetado y enviado al despacho del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, los zapatos de Hala, una niña siria de 5 años que la organización conoció en el campamento de Idomeni y que "ya no los necesita" porque no puede avanzar: la frontera de Macedonia está cerrada y ella aguarda, como otros 4.000 niños, a que finalmente se abra para poder continuar hacia el norte de Europa.