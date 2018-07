Pau Gasol hace un llamamiento a la colaboración con los refugiados sirios

Pau Gasol ha vuelto de Irak tras pasar varios días visitando un campo de refugiados sirios, en su condición de embajador de Unicef.

"Vuelvo de Irak, donde he conocido a niños sirios que han huido de una tragedia y que ahora dependen de la ayuda humanitaria", ha explicado Gasol, en referencia a los más de 45.000 refugiados sirios que llegaron a Irak huyendo del conflicto que sufre el país.

Gasol ha destacado la importancia de ayudar a los refugiados sirios que huyen del conflicto en este país y ha asegurado "Cuando se habla del conflicto en Siria, solo se habla de la guerra, y casi nunca de las consecuencias humanitarias que está teniendo", estas consecuencias las tilda como "una de las catástrofes humanitarias más graves que se recuerda".



El conflicto sirio afecta a más de cuatro millones de niños, ha señalado Unicef en un comunicado, que son los que más sufren las consecuencias de los enfrentamientos y la escasez de servicios básicos que "necesitan para poder crecer y desarrollarse".



En Irak, el jugador de los Lakers ha compartido las experiencias de niños afectados por el conflicto, ha dicho que "no deberían vivir estas situaciones" y ha explicado que durante su estancia en el campo de refugiados de Domiz ha conocido a muchos que han vivido bombardeos y que han sido testigos de asesinatos y que lo único que quieren es retomar la vida que tenían antes del conflicto y poder estudiar.



La presidenta de Unicef, Consuelo Crespo, ha agradecido al deportista español su implicación en el viaje "porque, aunque ya es el quinto que hace con la organización, estamos ante una situación humanitaria prácticamente desconocida para la opinión pública".

Crespo ha alertado de que la guerra civil siriana ha deparado "una de las mayores tragedias que se recuerdan", porque ha causado más de 90.000 muertos y más de 1.778.000 refugiados, 160.000 de los cuales se encuentran en Irak.

Unicef ha conseguido que 10 millones de personas tengan acceso a agua potable en Siria y países vecinos, ha vacunado a más de un millón de ellos contra el sarampión y ha facilitado apoyo psicosocial en escuelas a 188.817 dentro del país y a otros 149.000 en toda la región.



La entidad humanitaria, no obstante, ha alertado de que si no recibe la ayuda suficiente "30.000 niños podrían dejar de tener acceso a agua, servicios de saneamiento e higiene, unos 17.000 no tendrán acceso a ayuda psicosocial, y miles de niños no podrán ir a las escuelas" instaladas por la misma organización.