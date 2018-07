Así ayuda una menor con Síndrome de Down a que su abuelo se reencuentre con sus amigos de la infancia

Down España lanza 'El reencuentro', una campaña viral que muestra la felicidad que aportan las personas con Síndrome de Down a la sociedad, y que tiene como objetivo aumentar la sensibilización social y la visibilización de aquellos que tienen esta discapacidad intelectual.



La campaña, puesta en marcha con motivo de la celebración proximamente del Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra el próximo 21 de marzo, narra una emotiva historia que busca acercar a la sociedad la forma de ser de las personas con síndrome de Down, mostrando sus aptitudes, cualidades y valía.

La protagonista de la campaña es Sofía, una adolescente con síndrome de Down que cierto día encuentra a su abuelo repasando con melancolía fotos de su juventud. La joven, al darse cuenta de que su abuelo echa de menos a sus antiguos amigos, urdirá un plan para reunirlos de nuevo.



Sobre todo pretende subrayar la preocupación que demuestran estas personas por el bienestar de todos los que les rodean y la enorme capacidad que tienen para hacer felices a los demás, ha informado en un comunicado esta organización que agrupa a 88 instituciones de síndrome de Down de toda España.



Además, el anuncio pone de manifiesto el 'enorme' grado de inclusión, respeto y tolerancia hacia la discapacidad que tienen hoy en día los niños y jóvenes españoles que, a través de sus acciones y colaboración, demuestran unos valores entre los que priman la amistad, la normalización y lo más importante: que la felicidad no entiende de cromosomas. En estos momentos la campaña cuenta con más de 20.000 reproducciones en Youtube.