Unos 2.500 niños peruanos tendrán acceso a un maestro en plena selva gracias a la Fundación Atresmedia

En la selva amazónica tienen su tradición y su historia y no quien que desaparezca. Una mujer muestra una pintura que tiene en la cara y explica que “significa que una madre está lejos de su esposo”. Son tribus indígenas de la Amazonia peruana que luchan por mantener sus costumbres y su lengua.

“Cuando era niña no tuve la oportunidad de que un profesor shipibo me enseñe”, afirma una mujer. Jobita trabaja desde hace varios años en la Universidad de Nopoki, la única en la selva para los indígenas. El Ministerio de Educación tiene 100 escuelas distribuidas por la selva pero no llega a todas las comunidades y cuando lo hace el profesor no habla su idioma, por lo que los niños no le entienden.

Para eso está Nopoki, que lo que hace es “formar a alumnos indígenas para que puedan luego regresar a sus comunidades y enseñar a los alumnos en su mismo idioma y en el idioma hispano”, explica Fabiola, jefa de proyectos de la ONG Cesal en Perú.

Ahora cuentan con el apoyo de la Fundación Atresmedia que con la campaña ‘Un maestro, una vida’ intentará asegurar la educación de 2.500 niños en la Amazonia peruana. Todos pueden ayudar visitando la web de la campaña o enviando un mensaje. Ahora todos están unidos en un proyecto común, Nopoki, un lugar donde todavía existen los sueños y los niños tienen una nueva posibilidad para construir su futuro.