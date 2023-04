Bajo el lema "Basta de precariedad laboral", los trabajadores del Hotel Palace de Barcelona se han concentrado este viernes ante el edificio para protestar por las condiciones laborales.

Lo han hecho antes de que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, participe en un encuentro de Fórum Europa y han sido saludados por el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto.

Los trabajadores reclaman mejores condiciones laborales y un incremento de la plantilla. Los manifestantes levaban una pancarta que rezaba "Basta de precariedad laboral". Pero no ha sido la única manifestación que ha tenido lugar en este edificio este viernes.

Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se han colado dentro del hotel, donde la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, participa en un encuentro organizado por Fórum Europa, en señal de protesta para criticar que la nueva Ley de Vivienda no limite las subidas de alquileres.

La voluntad de miembros de la PAH era entregar una carta a Sánchez, aunque no han sido recibidos, han leído la misiva en voz alta con un megáfono y han gritado "la vivienda es un derecho, no un privilegio". Han lamentado que la nueva norma "no limita las subidas de alquileres ni los desahucios" y que deja, en sus palabras, muchos temas por resolver.

Asimismo, han criticado que no prohíba los desahucios sin alternativa habitacional y que no contenga medidas para las hipotecas. Han reclamado "vivienda ahora", ya que han asegurado que, en sus palabras, no pueden esperar 20 años para un parque público.