La realidad de un anciano desalojado tras 70 años en la misma casa: "¿Dónde voy a dormir?"

Francisco fija la mirada. Observa su casa derruida, sólo un día después de que le obligaran a abandonarla. "Al juez, que no le quito nada, ese señor sabrá bastante pero han tenido muy poca consideración. Ahí hay un matrimonio, yo llevo aquí 70 años, déjalo que se muera aquí que total que puedo vivir yo, ¿dos años?".

Las máquinas no han parado de trabajar desde ayer para echarla abajo. Y cuesta asumirlo. Mucho ya se ha convertido en escombros, pero dentro aún quedan muebles, mesas, electrodomésticos o plantas.

Denuncian que les avisaron muy tarde del desalojo: el lunes por la noche. Y siempre confiaron en que no se produciría, que alguien podría impedirlo, por eso apenas pudieron sacar algo de ropa.

Aún no se han hecho a la idea de que ya no vivirán más en la que siempre creyeron su casa

Su primera fuera la han pasado en casa de uno de sus hijos, en el pueblo. De hecho Josefina se ha quedado allí descansando. No tiene fuerzas. Pero allí no caben todos. Los dos hijos que vivian con ellos, han tenido que ir a casa de familiares o amigos. "Yo he dormido en un sofá y la mujer como ha podido".

Están bloqueados, aún no se han hecho a la idea de que ya no vivirán más en la que siempre creyeron su casa. Durante más de 50 años. Porque el contrato de compra que firmaron nunca tuvo validez.

Ahora están a la espera de que alguien les ayude porque afirman, con los ingresos que reciben no les llega. Y tienen unas necesidades especiales. "Mi madre está en unas condiciones que no puede estar en un piso de esos, tiene que ser en una casa".

Y que les abonen las 200.000 pesetas que pagaron en 1960 por la casa y todo lo que se ha quedado dentro, para poder empezar su nueva vida, fuera de la que siempre ha sido su casa.