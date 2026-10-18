Paralizan el desahucio de Fernando, un jubilado de 70 años que tenía las maletas preparadas para abandonar su casa: "Todavía no ha terminado"

Los detalles Este lunes iba a ser desahuciado, pero el juzgado ha frenado temporalmente el desalojo, una noticia que recibó cuando apenas quedaban horas para tener que abandonar su hogar. Asegura que lleva viviendo más de 20 años en la vivienda, que pagó su padre, y que tiene el contrato de compraventa.

Fernando, un jubilado de 70 años de Málaga, enfrenta el riesgo de desahucio tras más de dos décadas en su hogar. Aunque tenía previsto abandonar su vivienda este lunes, una resolución judicial de última hora ha paralizado temporalmente el desalojo, brindándole un respiro. Fernando, sorprendido por la noticia, explica que la casa fue pagada por su padre y que posee un contrato de compraventa, aunque nunca se escrituró a su nombre. Sus vecinos lo apoyan y rechazan que se le califique de okupa. El juzgado ha suspendido el desahucio para que pueda demostrar su vulnerabilidad, aunque la solución aún no es definitiva.

Otra lucha que no cesa: la de las personas vulnerables que se enfrentan al riesgo de desahucio. Es el caso de Fernando, un jubilado de 70 años que tenía previsto abandonar este lunes su vivienda en Puerto de la Torre, Málaga, después de más de dos décadas viviendo en ella. Sin embargo, una resolución judicial de última hora ha paralizado provisionalmente el lanzamiento. Ahora, su objetivo es que la decisión sea definitiva y no acabar en la calle.

Fernando ya tenía las maletas preparadas en la puerta de casa. Este lunes iba a ser desahuciado, pero el juzgado ha frenado temporalmente el desalojo y le ha dado un respiro, una noticia que recibó cuando apenas quedaban horas para tener que abandonar la vivienda.

"Estoy en las nubes. Es que no me lo creo. Ayer era mi último día y esto ocurrió anteayer. A las 21:00 horas me llamaron y me dijeron que se paralizaba", celebra Fernando, todavía sorprendido por una decisión que le permite ganar tiempo.

El jubilado sostiene que lleva viviendo más de 20 años en la casa, que pagó su padre, y asegura que tiene el contrato de compraventa. Sin embargo, la vivienda nunca llegó a escriturarse a su nombre, pese a que, según explica su expareja, ese trámite correspondía a la promotora.

"En el contrato de la compra contemplaba que la escrituración corría a cargo de la promotora. Nos prometieron que se iba a escriturar a nombre de él y no se efectuó", relata Manuela, expareja de Fernando. Mientras tanto, sus vecinos salen en su defensa y rechazan que se califique de okupa: "Fernando no es un okupa, lleva aquí 21 años", afirma una vecina, a lo que otra añade que "si es suyo, que se lo den".

La situación económica de Fernando y las condiciones previstas en el nuevo decreto han llevado al juzgado a paralizar provisionalmente el desahucio para que pueda acreditar su situación de vulnerabilidad. Una suspensión que, por ahora, no supone una solución definitiva, sino una oportunidad para intentar evitar que pierda su hogar: "Yo estoy tranquilo porque estoy aquí, pero tengo nervios porque esto todavía no ha terminado", sentencia este hombre.

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