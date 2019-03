La hermana Paciencia: "No guardo rencor por no haber venido antes a España"

La hermana Paciencia se ha mostrado dispuesta a donar más plasma en caso de que fuera necesario y también ha rogado a los cinco continentes, especialmente a los más influyentes, que se involucren en la lucha contra el virus del Ébola.

La religiosa se contagió en el hospital de Monrovia (Liberia) de la Orden de San Juan de Dios, no fue repatriada por no ser española, superó la enfermedad en el país africano y ahora ha donado su plasma a Teresa Romero.

En estos momentos, se encuentra "perfectamente", sin ninguna secuela y después de haber donado sangre "dos veces", dice estar "dispuesta" a seguir haciéndolo si la necesitan para salvar otras vidas. Por ahora, la religiosa se quedará en España hasta que la Congregación decida si regresa o no a Liberia.

Paciencia ha precisado que ella se ofreció como voluntaria para viajar a España con el objetivo de intentar curar con su plasma al hermano Manuel García Viejo y que no guarda rencor por no haber sido repatriada junto a Miguel Pajares y Juliana Bonoha cuando ella también tenía ébola. "Quiero dejar claro que no guardo rencor a nadie por no haber podido venir antes a España pues no soy española y hoy me alegro de poder hacer el bien", ha subrayado.

Además, ha destacado la "valentía" de la auxiliar de Teresa Romero y ha dado las gracias a Dios por su curación. "Gracias a Teresa por su generosidad y entrega cuando se entregó voluntariamente", ha remarcado.