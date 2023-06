La música te puede alegrar, conmover o incluso derrumbar cuando no te sientes del todo bien, eso lo sabe todo el mundo. Sin embargo, lo que es una novedad es que existan determinados artistas que "den más pena" a sus oyentes que otros: ¿la razón de ello? las emociones que evocan sus canciones; lo cual no es algo negativo si eso es lo que se pretende. Artistas como Cardi B, Megan The Stallion, Travis Scott y Nicki Minaj son algunos de los cantantes que más tristeza transmiten con sus letras y canciones, mientras que otros como Ed Sheeran y U2 sólo provocan alegría en sus fans, según un estudio de Preply.

El poder de la música reside en las emociones que transmite, y no sólo eso, también parece que afecta en gran medida a la percepción que tienen los fans de sus cantantes favoritos. Según este estudio de Preply en el que se han analizado más de 200 mil comentarios en las comunidades de fans; las letras de las canciones, sus mensajes, y las melodías afectan mucho en cómo se perciben los artistas por como hacen sentirse a sus seguidores. Para saberlo, el estudio ha analizado el lenguaje de miles de comentarios en los principales grupos de fans de Reddit y ha elaborado un conjunto de datos para encontrar las emociones que presentaban estos públicos, clasificando por palabras clave las emociones suscitadas.

Los artistas que transmiten más tristeza a sus oyentes no siempre son temas de melodías tristes y letras realmente soporíferas. A veces consiste en la capacidad que tengan los artistas de conectar con la historia personal de cada individuo. Según este estudio, el tema 'Sad Clown' de Panic! At the Disco, por ejemplo, es una de las canciones que más tristeza genera en sus fans, pero no por su melodía, que al contrario, resulta ser muy divertida; sino por el significado de sus versos que son tan profundos que conectan con los sentimientos de cada uno de los fans. Esto es lo que significa ser la canción más triste de la muestra. No parece tan malo ¿verdad?

Otro de los grupo musicales que pone más tristes a sus oyentes, según esta encuesta, es Linkin Park y esta etiqueta no solo se le da por las letras de sus canciones, sino también por el significado tan profundo que tienen para el artista y su biografía. Uno de sus integrantes, Chester Bennington, suele exponer en sus canciones los problemas mentales a los que se tiene que enfrentar a diario, lo que hace que la gente que está pasando por lo mismo se vea reflejada en ellas. Algo parecido pasa también con Britney Spears, el sentido biográfico que pueden adquirir sus sus canciones hace que la gente sienta pena al escuchar sus temas. Con esta gráfica clasificamos los artistas que más o menos tristeza transmiten en sus canciones:

¿Quiénes son los artistas que más alegría transmiten?

Por el contrario, cantantes como Ed Sheeran, U2, BLACKPINK, o The Killer, son algunos de los cantantes y grupos musicales que más felices hacen a sus admiradores. Tal y como explica la encuesta, la alegría que pueden provocar con sus canciones viene como consecuencia de su música tan rítmica y melódica, además unas letras cargadas de un significado vitalista y liberador con los que el público se puede identificar fácilmente. En el puesto número cinco se encuentra Beyoncé, a la que le sigue Selena Gómez, Harry Styles, BTS, Daft Punk y Ariana Grande.

¿Quiénes son los artistas que más amor transmiten?

El amor es complicado, a veces incluso más difícil de expresar que otras emociones. No obstante, hay artistas que saben comunicarlo a la perfección. Los cantantes no siempre tienen que hablar de relaciones, o de un tipo de amor o pareja en específico. Las canciones de este género también pueden hablar del desamor y lo que genera, del amor propio, de rupturas más o menos dolorosas. Todo ello está dentro de este género.

Pero, ¿qué artistas nos hacen sentir tanto amor que no nos cabe en el pecho? Según este estudio las diez cantantes que más amor nos provocan son: Demi Lovato,Katy Perry, Dúa Lupa, Miley Cyrus, P!nk, Camila Cabello, Selena Gómez, Nicki Minaj, Cardi B y Rihanna.