España está que arde: sol y temperaturas superiores a los 35 grados llegan para quedarse a la Península

Después del leve descenso de las temperaturas las últimas horas, el calor repuntará durante el fin de semana con valores entre los 38/40 grados e incluso 41 grados, en numerosos puntos de Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra.

A partir de este sábado se registrarán de nuevo "valores muy altos aunque sin llegar a ser extremos", ha avanzado la Agencia de Meteorología (Aemet), quien ha explicado que la duración de este episodio de calor, en principio, abarcará casi toda la próxima semana.

No solo por el día hará calor -ha señalado- sino que por la noche las temperaturas también se prevé que sean "muy altas", por encima de los 20 o 22 grados en numerosas provincias. El portavoz ha remarcado que, de momento, "no se puede hablar de ola de calor" debido a que para que ésta se produzca se necesitan al menos tres factores: temperaturas muy altas durante al menos tres días y que afecten, por lo menos, al 10% del territorio del país; en este caso, todavía no se cumplen todos los factores.

La estabilidad atmosférica y la importante insolación que se produce en estas fechas provocan un "marcado recalentamiento" de la masa de aire sobre el interior de España las próximas horas que propicia las temperaturas tan altas para esta época del año, ha señalado. "Habrá que esperar la trayectoria que cursa este episodio de calor los próximos días y evaluar posteriormente la situación", ha dicho.

La Agencia de Meteorología ha activado para mañana la alerta amarilla (riesgo) en 11 provincias: Córdoba, Granada, Jaén, Zaragoza, Ciudad Real, Toledo, Ávila, Salamanca, Madrid, Navarra y Cáceres, donde los valores oscilarán entre los 36 y los 39 grados.

En otras ciudades, como Badajoz, el termómetro subirá hasta los 37 grados; 35 grados en Zaragoza; 34 grados en Albacete y Logroño; y 33 grados en Bilbao, Girona, Lleida, Murcia, Teruel y Vitoria. Por la noche, Madrid y Toledo registrarán 21 grados, y Sevilla y Cáceres 20 grados.

A partir de la próxima semana la tendencia es que, tanto de día como de noche, se mantengan los valores altos o, incluso, que a partir del miércoles suban algo más. La probabilidad de que se mantengan los 34/36 grados en el valle del Duero, 36/38 grados en el Ebro y Tajo, y que se lleguen a alcanzar los 38/41 grados en áreas del Guadiana y Guadalquivir será "muy alta".

A pesar de este calor, durante la primera mitad de la semana es probable que se produzcan lluvias débiles en puntos del noroeste peninsular, principalmente en el Cantábrico occidental, y alguna llovizna en el norte de las Islas Canarias de más relieve.

Las temperaturas mínimas también seguirán significativamente altas, manteniéndose por encima de los 20/22 grados en buena parte del suroeste y centro peninsular. El portavoz de la Aemet ha apuntado que con el ascenso de las temperaturas aumenta el índice de radiación ultravioleta y con ello el riesgo de quemaduras en la piel.

Así, en Segovia, Ávila, Teruel, Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Granada y Jaén el índice llegará a 11, lo que indica la existencia de un riesgo "extremadamente alto" de que la exposición a los rayos de sol, sin protección, puedan resultar perjudiciales para la salud.

Por otra parte, la Agencia de Meteorología ha señalado que el valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas desde el pasado 1 de octubre hasta el 6 de junio es de 468 litros por metro cuadrado, lo que representa en torno a un 12 por ciento menos que el valor normal que es de 533 litros por metro cuadrado.