Detenido en Galicia un pervertido que espiaba a sus vecinas en la ducha y les robaba la ropa interior

La Guardia Civil ha detenido en Arcillá, Lugo, a un hombre acusado de espiar a sus vecinas mientras estaban en la ducha y robarles la ropa interior que tendida, según ha recogido 'La Voz de Galicia'.

Los agentes le pillaron 'in fraganti' observando a una mujer, salieron corriendo tras él y procedieron a su arresto.

Los hechos comenzaron hace varios meses cuando vecinas del pueblo se percataron de la presencia de un hombre acosador que las espiaba por las ventanas del baño.

Una de las víctimas, Mari Carmen Pérez, ha explicado al medio que en varias ocasiones este acosador fue a su casa. Una de las veces aparcó su coche a unos 800 metros de la casa y "se apoyó en la ventana del baño mientras mi hija se estaba duchando".

Aunque escapó, cuando la Guardia Civil le encontró en una granja "estaba ordeñando como si con él no iba la cosa". No obstante, esa no fue la única vez que se ha topado con el pervertido.

Pese a que ha sido detenido, las vecinas de Arcillá tienen miedo de que, una vez en libertad, vuelva a hacer lo mismo ya que no saben "qué es capaz de hacer este hombre".