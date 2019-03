Seguimiento masivo de la huelga en la enseñanza secundaria

El seguimiento de la huelga alcanza el 80%

Los estudiantes protestan contra la futura Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que consideran una "contrarreforma franquista", "segregadora" del alumnado y "privatizadora" de la enseñanza de calidad. En esta segunda "semana de lucha" -la primera fue en octubre- los estudiantes de las enseñanzas medias de la educación pública han acudido de forma masiva a la huega.

El seguimiento de este primer día de huelga de 72 horas en los centros públicos de Secundaria ha sido del 80% según han afirmado el secretario general del Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado. La cifra es "algo superior" a la registrada en la primera jornada de huelga del pasado 16 de octubre, que ascendió al 70%, ha recordado Delgado.

La movilización es apoyada por IU, los estudiantes de Faest y la Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública, de la que forman parte los sindicatos FECCOO, FETE-UGT, STES y CGT, así como los padres de Ceapa.

El Sindicato de Estudiantes ha anunciado que convocará entre tres y siete días más de huelga de alumnos en febrero si el ministro de Educación, José Ignacio Wert, no retira la propuesta de reforma educativa, no "devuelve" los más de 5.000 millones de euros de "recortes" en educación en 2012 y no dimite de aquí al viernes.