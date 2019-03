La Asociación Madrileña de Enfermería denuncia que hay 'historias fantasma'

Eloy es uno de los usuarios de la Sanidad Pública que asegura que siempre ha acudido a su hospital de referencia y no entiende cómo tiene otra historia clínica en un hospital al que no ha ido. "Yo pertenezco al Hospital La paz, es mi hospital de referencia. Sin embargo, mi historia clínica está en otro hospital. Yo no sé qué hacen mis datos ahí cuando yo no he pisado ese hospital", asegura.

Existe un documento que demuestra este hecho, donde se aprecian dos historias, dos números distintos y dos hospitales: uno de ellos el Infanta Sofía, conocido como "privatizable". Este es uno de los casos que denuncia la Asociación Madrileña de Enfermería.

Ángeles Izquierdo, portavoz de la Asociación señala que "hay una serie de pacientes que se está detectando que tienen historias vacías o fantasmas con sus datos personales en los hospitales que iban a ser privatizados". Sin embargo, una historia clínica sólo puede abrirse cuando el centro de salud deriva al paciente al hospital de referencia, cuando el paciente ha ido por urgencias o cuando se le realizan pruebas diagnósticas.

Para la Asociación, este hecho podría tener una explicación que está relacionada "con el englosamiento de lo que significa la privatización de dichos hospitales con un número grande de pacientes que supondrá un mayor gasto económico".

A pesar de que la Consejería niega la existencia de estas 'historias fantasma', confirma que cuando los "privatizables" comenzaron su trabajo, se les dotó de datos demográficos de posibles pacientes. En un comunicado, han explicado que "era imprescindible tener una identificación precisa de los pacientes que evitara errores y ahorrar tiempo al profesional para lo que se hizo una carga masiva de datos". Además, han confirmado que "se han cedido datos personales de pacientes a las empresas adjudicatarias de estos hospitales".