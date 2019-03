Susana Díaz no descarta un adelanto electoral en Andalucía

La consejera de Presidencia y próxima candidata del PSOE-A a la Junta, Susana Díaz, no descarta un adelanto electoral en la comunidad, ya que es consciente de la "dificultad de la legislatura", y asegura que en este momento en sus planes no está ser secretaria general de los socialistas andaluces.



Díaz, que será proclamada candidata a la Junta la próxima semana por el Comité Director, ha dicho en una entrevista que no se está planteando optar a la Secretaría General del partido porque ahora es necesario "un PSOE-A fuerte como el que lidera José Antonio Griñán".



Ha señalado que no hay ninguna previsión de un adelanto electoral y que espera que se agote la legislatura, aunque no puede estar convencida porque es un momento "difícil" en el que PSOE e IU van a tener que hacer "una labor importante para conseguir armar un presupuesto" ante la actitud del Gobierno.



Ha aseverado que van a superar esa situación y después tienen voluntad de que la legislatura "sea duradera", aunque "el tiempo y los acontecimientos lo irán determinando", y al ser cuestionada sobre una hipotética imputación de Griñán por los ERE, ha declarado que no contempla ese escenario porque no ve "ningún motivo".



Sobre las críticas al proceso de primarias de otros aspirantes, ha resaltado la "legitimidad" que le da haber sido elegida por sus compañeros con más de 20.000 avales y ha dicho que "no lo emborrona" no llegar a las urnas, ya que ahora tiene la obligación y responsabilidad "desde la unidad" de que se sientan también parte de su proyecto aquellos que no le han acompañado en su candidatura.