Santamaría, sobre Maíllo: "Desde el Gobierno no puedo aclarar si está imputado o no. Yo creo que no"

EL PP DESTACA QUE NO SE DEBE A UN DELITO

En el Partido Popular hacen equilibrios para tratar la imputación del nuevo dirigente del PP, Martínez Maíllo. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los periodistas han preguntado a Soraya Sáenz de Santamaría sobre esto y ella se ha remitido a lo que dice la prensa. "Yo no le puedo aclarar desde el Gobierno la situación procesal, yo creo que no, pero no le puedo informar de ello desde el Gobierno".