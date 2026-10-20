Gritos e insultos a Pedro Sánchez en su visita a Oliva, zona cero de la DANA Adam

El contexto El presidente del Gobierno ha visitado el Puesto de Mando Avanzado en Oliva (Valencia) junto a los ministros Sara Aagesen, Fernando Grande-Marlaska y Diana Morant.

La visita de Pedro Sánchez a Oliva, en el contexto de la DANA que ha afectado a la Comunitat Valenciana, ha sido recibida con insultos por parte de varias personas. Al llegar al Puesto de Mando Avanzado, se escucharon gritos ofensivos hacia el presidente del Gobierno. Dentro, Sánchez se reunió con responsables de emergencias y alcaldes de municipios afectados. Acompañaron al presidente la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra Diana Morant. Oliva, uno de los municipios más afectados, continúa con calles inundadas y caminos rurales cortados.

La llegada de Pedro Sánchez a Oliva se ha visto marcada por los insultos de varias personas que estaban esperando la llegada del presidente del Gobierno al Puesto de Mando Avanzado desplegado por la DANA que ha afectado a la Comunitat Valenciana en los últimos días.

Cuando Sánchez ha entrado en el Puesto de Mando Avanzado, se ha podido escuchar a varias personas gritando "Pedro Sánchez, hijo de puta". Estos cánticos han sido respondidos con aplausos al presidente del Gobierno por parte de otras personas congregadas frente a ese puesto de mando.

Una vez dentro, el jefe del Ejecutivo ha mantenido un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, así como con alcaldes de municipios afectados por la DANA Adam.

Junto a Sánchez han llegado a Oliva la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

Mientras tanto, Oliva, uno de los municipios más afectados por el temporal de lluvias intensas de la DANA, ha amanecido este martes con sus calles todavía inundadas y embarradas y la mayoría de caminos rurales cortados.

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