Sanidad pone el foco sobre las familias y su papel fundamental en la crisis del coronavirus. El ministro Illa, ha subrayado que las reuniones familiares son el origen del 45% de los 123 brotes de coronavirus que están activos en estos momentos (hasta este martes) en España.

Illa se ha expresado de esta manera durante la sesión de control al Gobierno en el Senado en la que ha instado al PP, que ha pedido su dimisión como ministro, a concentrarse entre todos a combatir los brotes porque el virus "sigue ahí" a pesar de que se ha conseguido "con mucho esfuerzo" controlar la pandemia.

El ministro ha subrayado la necesidad de que la ciudadanía no celebre con aglomeraciones multitudinarias eventos como los ascensos a primera división de los equipos de fútbol y que en las reuniones familiares se vaya con cuidado. A este respecto ha precisado que los encuentros con la familia han causado casi la mitad, el 45 %, de los 123 brotes que hay activos en el país.

Illa ha asegurado que el Gobierno ha actuado en todo momento "con humildad" para hacer frente a la pandemia durante la que ha ido aprendiendo y que varias de las medidas fueron apoyadas por el PP, incluso sugeridas por algunos de los representantes autonómicos de ese partido.

Por su parte, el senador popular Juan José Sanz ha criticado la gestión del Ejecutivo cuya actitud ha calificado de "arrogante" y le ha reprochado que tras más de un mes del fin del estado de alarma no haya un marco normativo que disipe la inseguridad jurídica de las comunidades autónomas en la situación actual de la pandemia. "Si le queda dignidad política, dimita", le ha pedido Sanz al ministro, a quien ha dicho que cuando se mire al espejo con las "gafas de ver y no de mirar" no le va a gustar "nada" lo que va a ver.