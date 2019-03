Rajoy: "La doctrina Parot ha sido muy útil para luchar contra el terrorismo"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha expresado su deseo de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo no derogue la denominada 'doctrina Parot' al considerar que es "justa, correcta y necesaria" y ha sido "muy útil" para luchar contra ETA.

Así se ha pronunciado Rajoy en la sesión de control al Gobierno en el Congreso en respuesta al portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien ha emplazado al jefe del Ejecutivo a acatar la sentencia que dicte el tribunal con sede en Estrasburgo, "sea cual sea", a favorecer la dispersión de los presos de ETA y a dejar de actuar "como si nada hubiera cambiado en Euskadi". "No puede permanecer inmóvil una y otra vez ante un nuevo tiempo", ha advertido.

A juicio del jefe del Ejecutivo, esta doctrina, que obliga a computar los beneficios penitenciarios sobre el total de las penas y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años, ha sido "muy útil para luchar contra el terrorismo y otros crímenes". Además, Rajoy ha subrayado que, como autores de esta doctrina, deberán ser los tribunales los que den el cauce adecuado al fallo que emita Estrasburgo.

En su réplica, Rajoy ha recalcado que la doctrina Parot tiene el aval tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional. "Mi Gobierno y yo estamos a favor de esta interpretación y pensamos que es justa porque distingue la situación entre quien ha sido condenado por un solo delito y quien lo ha sido por 23 o 25", ha señalado.



"Es una interpretación lógica, de sentido común y muy útil para luchar contra el terrorismo y otros crímenes", ha agregado Rajoy, quien ha rechazado especular sobre la sentencia porque, a su juicio, no tiene sentido hablar de "futuribles".

El PNV pide a Rajoy que acate la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot 'sea cual sea'

El portavoz de los nacionalistas, Aitor Esteban, ha justificado su intervención aludiendo a unas declaraciones que realizó el pasado mes de marzo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante la vista celebrada en Estrasburgo sobre el recurso presentado por el Gobierno español contra un primer pronunciamiento de este órgano en contra de la 'doctrina Parot'.

Tras recalcar que el Ejecutivo ha preferido "no ser neutral" en este asunto y por eso recurrió aquel primer fallo, Esteban ha apuntado que Fernández Díaz ya avanzó entonces que se aplicaría la "ingeniería jurídica" si el TEDH fallaba en contra del Ejecutivo español. "Se pusieron la venda antes de la herida", ha dicho Esteban, quien ha subrayado que el tribunal con sede en Estrasburgo lo conforman "jueces más que competentes".



También ha destacado que hasta la Audiencia Nacional "se ha puesto en la nueva situación" con su decisión de liberar a un miembro de ETA sin contemplar la polémica doctrina que él juzga "irregular" y contraria a la Constitución porque aplica de modo retroactivo a los presos normas que fueron dictadas después que es ellos fueran juzgados. "Un Estado de Derecho tiene que respetar sus propias normas, y si se fija un día de salida de prisión, hay que cumplimentarlo y no hacer soluciones alambicadas retorciendo la ley para producir un resultado diferente al que ésta normalmente ha dado".



Por eso ha pedido a Rajoy que cumpla la sentencia que dicte Estrasburgo, "sea la que sea" y que "haga algo para favorecer la dispersión". En este punto, le ha reprochado que, aún pudiendo hacer "muchas cosas" en esta materia sin "cambiar la ley", haya optado por "no hacer nada, como si nada hubiera cambiado en Euskadi".