¿Qué pasará con los diputados socialistas que no voten abstención?

Decidida la abstención, empieza la llamada al orden desde los partidarios de la abstención, quienes avisan que desobedecer al Comité Federal tendrá castigo, porque "no se puede dejar que las cosas ocurran y no tengan ninguna consecuencia porque al final se te vuelven en contra", afirma Fernández Vara.

Pero esta vez, la relación con los catalanes sí podría acabar en independencia, ya que tal y como declara el portavoz de la gestora, "habría que evaluar en término de relación PSC-PSOE". El PSC, por su parte, responde que aguantará y desobedecerá, sea cual sea la consecuencia.

Hay quien le recuerda al PSC la separación está fácil, y es que para Page, "si deliberadamente quieren el divorcio, con que lo pida una de las partes vale".

Pero los catalanes no son los únicos dispuestos a mantener el 'no' a Rajoy. Hay otros como Margarita Robles que apelan a la Constitución, recordando que la Constitución dice que no hay mandato imperativo y eso está por encima de todo.

También está el artículo 33 del reglamento del grupo, que permite la libertad de voto por razones de conciencia siempre que sea con autorización. Sin embargo, Jáuregui recuerda que no se trata de una decisión moral, sino "de una política que se rige por normas y que la mayoría ha decidido".

Pero a día de hoy parece imposible que el PSOE vote unido, porque Rocío de Frutos, Odón Elorza o Susana Sumelzo insisten en que romperán la disciplina de voto.