El PSOE no acudirá a la reunión a cuatro por el veto de Podemos a Ciudadanos

SEGÚN HAN INFORMADO FUENTES SOCIALISTAS

El PSOE no acudirá a la reunión a cuatro propuesta por Podemos para el próximo miércoles, junto con IU y Compromís, debido a que la formación de Iglesias no acepta que a ese encuentro acuda también C's. Según fuentes socialistas, Errejón ha telefoneado a Antonio Hernando para invitar a los socialistas a la reunión, indicándole que "la invitación era únicamente individual para el PSOE". En las filas de IU no ha sentado muy bien la inciativa de Podemos porque dicen les han robado la iniciativa.