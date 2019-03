Pérez Tapias acusa a Pedro Sánchez de discriminar a los "socialistas de izquierda"

El diputado José Antonio Pérez Tapias, representante de Izquierda Socialista, ha acusado al ganador de la consulta a la Secretaría General del PSOE, Pedro Sánchez, de discriminar a afines a su candidatura y "socialistas de izquierda" en general en la elaboración de las listas en los distintos Congresos Provinciales que se celebrarán este sábado para elegir a los delegados que representarán a cada una de las provincias en el Congreso Federal Extraordinario del PSOE.

Pérez Tapias ha cargado con la supuesta "democracia interna" que predica el que será secretario general del partido a nivel nacional y que contrasta con este tipo de prácticas que se han "constatado" en la elaboración de las listas de delegados provinciales. "Hemos constatado un trato muy discriminatorio hacia los socialistas de izquierda, colectivos que en general han apoyado mi candidatura, a la hora de ver cómo se configurar las listas", ha explicado.

También ha lamentado que después de una "campaña limpia y participativa" ahora se llegue a un punto en el que "está ausente esa voluntad de integración" y no se respeta "la pluralidad" y ha cargado contra esas "muy fuertes inercias del aparato", en relación a Ferraz, y sus "formas excluyentes". En algunas provincias, ha recalcado, su candidatura a la Secretaría General del PSOE obtuvo un importante apoyo que ahora no se está viendo reflejado en la elaboración de las listas.

Entre esos ejemplos de "discriminación" en las listas, ha citado el caso de las de Sevilla, Asturias o Valencia. "No pedimos que sea una proporción exacta, matemáticamente que esté representado ese 15% que obtuvimos. No se trata de eso, no hemos planteado las cosas de esa manera maximalista, pero tiene que verse reconocido el hecho de la pluralidad como indicio de un sector de la militancia que quiere verse reconocido en el Congreso Extraordinario", ha explicado.

En algunos de estos casos, ha dicho, afines a su candidatura estudian presentar listas alternativas a la oficial como medida de protesta si no se reconoce esta pluralidad, como es el caso de Valencia o de Murcia. "Esta posibilidad se ha intentado evitar gran medida porque se confiaba en una buena predisposición para recoger todas las sensibilidades pero desgraciadamente en muchos casos no ha sido así", ha recalcado Pérez Tapias.