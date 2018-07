Pedro Sánchez: "Me equivoqué cuando llamé indecente a Rajoy"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reconocido que se arrepiente de haberle dicho al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que no es un político decente, durante el 'cara a cara' que protagonizaron en la última campaña electoral.



"Creo que me equivoqué", ha afirmado Sánchez, en una entrevista en Cadena Cope, cuando se le ha preguntado si mantiene que el líder del PP no es un político decente, como dijo en el debate que tuvieron el 14 de diciembre.



El líder del PSOE ha defendido que "podía haber utilizado otra expresión" y ha admitido que, aunque mantiene "discrepancias" con Rajoy, considera que ese día se equivocó. "Yo también he aprendido de esa campaña electoral", ha apuntado.



Así, ha señalado que el pasado 20 de diciembre los españoles dijeron "basta ya del 'y tú más'", porque "hay que hablar más de las cosas que unen y no la de las que separan". "Estoy diciendo que creo que me equivoqué", ha reiterado, cuando se le ha preguntado si retirará ante Rajoy su afirmación.



Es la primera vez que Sánchez cuestiona el ataque que hizo al líder de los 'populares' en el 'cara a cara', que sirvió como revulsivo en la campaña para el 20D, en la que los militantes le pedían "caña" a Rajoy. Desde ese momento, el líder de los socialistas sacó pecho por decirle a su oponente lo que cree que opinaban la mayoría de los españoles, hastiados de los casos de corrupción en el PP.