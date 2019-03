Oriol Junqueras rechaza la propuesta de lista única hecha por Artur Mas

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha trazado su hoja de ruta soberanista en la conferencia titulada "Llamamiento a un nuevo país: La república catalana", en la que ha apostado por avanzar las elecciones para que un Govern de "unidad nacional" proclame la independencia.



Como primer paso, Junqueras propone unas elecciones "cuanto antes" para obtener el "mandato democrático" que permita proclamar la independencia, sin fijar una fecha concreta, como tampoco hizo Artur Mas.



A diferencia de Mas, que pedía una única lista independentista para dar un mensaje "claro", Junqueras defiende un formato "flexible" en el que pueda haber diversas listas con un nombre en común, un "paraguas" o un punto programático en común, y que incluso se puedan hacer actos de campaña conjuntos, porque, ha dicho, "la unidad de todos nos parece más valiosa que la unidad de unos cuantos".



En el caso de que en las elecciones de tipo plebiscitario ganaran las listas favorables a la independencia, Junqueras propugna por "un Govern de la máxima unidad posible" dentro de la "diversidad", que "ejerza" la independencia desde el primer día, construyendo las estructuras de Estado, abriendo un proceso constituyente y hablando de "igual a igual" al Estado español.



Tras las elecciones de tipo plebiscitario, el líder de ERC quiere que se inicie de inmediato el proceso constituyente, que Mas situó en unas segundas elecciones tras un plazo de 18 meses de preparación del nuevo Estado. Junqueras cree que el proceso constituyente debería ser "inclusivo" porque se podrían sumar personas que no votaron por la independencia en la confección de las estructuras de Estado y de la nueva Constitución. En este periodo, del que no ha concretado un plazo, el Govern "de unidad nacional" impulsaría, según Junqueras, medidas como una Ley de transitoriedad jurídica, que garantizaría el paso del ordenamiento español al catalán.



Después del periodo constituyente, Junqueras plantea un referendo para ratificar la Constitución que se haya elaborado y todo el proceso de transición nacional, pero no para ratificar la independencia, como sugirió Artur Mas, pues Junqueras la quiere ejercer desde el día siguiente de las próximas elecciones. También descarta unas elecciones "constituyentes" como las que planteó Mas tras el plazo de 18 meses que propuso para preparar el nuevo Estado.



El presidente de ERC considera que el objetivo de la independencia no se puede separar del compromiso un país "más justo" y completamente "limpio" de corrupción, un punto al que ha dedicado más tiempo e importancia en su discurso que el que ofreció Mas.