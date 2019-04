Mas evita hablar de elecciones anticipadas y centra su discurso en la Diada

El presidente catalán no ha hecho ninguna alusión a si podría avanzar las elecciones o si pretende agotar la legislatura, pese a las palabras de Pedro Sánchez en las que aseguraba que si Mas no podía sacar las urnas podría adelantar los comicios. Mas ha reclamado al Gobierno central que abandone el "inmovilismo" y tome bien el pulso de la sociedad catalana y no vea ninguna provocación en los actos reivindicativos de esta Diada, sino la imagen de "un clamor que pide votar sobre el futuro de Cataluña" en un plano de "entendimiento y concordia con los pueblos de España y de Europa".

Publicidad