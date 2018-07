Maroto defiende una "purga" en el PP "caiga quien caiga"

El vicesecretario Sectorial del PP, Javier Maroto, ha apostado por hacer "una purga" contra la corrupción "se lleve a quien se lleve por delante", y se ha mostrado convencido de que asumir ese coste "merece la pena".



"Se lleve a quien se lleve, ha insistido cuando se le ha preguntado si eso incluía a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y a la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, aunque sí ha recalcado que quien debe caer es quien haya hecho algo "irregular o ilegal", preguntado sobre si su "caiga quien caiga".



Maoroto ha añadido que él no es juez pero que "todo el mundo tiene una opinión sobre el comportamiento de algunos políticos, tanto del PP como de otros partidos, en declaraciones a RNE.



Sobre el caso concreto del PP de Madrid, registrado por el juez que investiga la trama Púnica, ha recalcado que "corresponde al PP de Madrid aclarar por qué la Guardia Civil tiene que entrar allí". "Y por qué los militantes y cargos que hacen política de barrio tranquilamente tenemos que pasar por esa vergüenza", ha recalcado.



Eso sí, ha dicho no saber exactamente qué ha sucedido en Madrid y si la cúpula del PP ha pedido explicaciones a Aguirre. En todo caso, ha incidido en que los casos de corrupción no son sólo un problema del PP, sino que afectan a todos los partidos y por tanto "a la credibilidad de la política".