De Llera, consejero andaluz del PSOE: "Si sube Podemos quiere decir que la sociedad está enferma"

De Llera ha asegurado que la repetición de las elecciones generales supone un "fracaso" que ha atribuido a que "no hay líderes a la altura de la situación" como sí hubo en la Transición, si bien ha señalado que se hace "necesario" volver a las urnas aunque "la gente está harta de campañas y de historias".

"Este país necesita un gobierno de cambio, socialdemócrata, que los devuelva los derechos y valores liquidados por la derecha del PP y me da pena que la izquierda no haya sido capaz de buscar una solución", ha añadido el titular andaluz de Justicia durante una entrevista en Ondaluz TV, que se ha mostrado convencido de que "la gente va a reaccionar y va a valorar y fortalecer a aquellos que han apostado por el pacto".

En este sentido, De Llera ha asegurado que no puede entender que algunas encuestas planteen una posible subida de Podemos en unas nuevas elecciones generales. "Si sube Podemos quiere decir que la sociedad está enferma, porque Podemos no ha estado por pactar ni por conseguir un gobierno de izquierdas, sino únicamente por ocupar puestos en el gobierno y se ha acabado", ha subrayado.

En su opinión, la formación que lidera Pablo Iglesias está instalada en "concepciones propias de una izquierda que quiere ocupar el espacio político del PSOE por el caprichito de dar el 'sorpasso', pero la gente va a castigar a PP y Podemos por no haber permitido acuerdos".

Preguntado por la posibilidad de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, opte a ser candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno, De Llera ha indicado que sabe "perfectamente que ella no va a decidir dar un salto ahora cuando no tiene tiempo para lograr nada, ni siquiera para montar una campaña potente". "Sería una misión imposible o del 007, no es pensable", ha zanjado.