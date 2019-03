La investigación francesa no descarta posibles fallos técnicos del airbus A320 de Germanwings

"Aunque evidentemente hay que ser capaz de establecer prioridades en una investigación para darse el máximo de posibilidades de resolverla, no tenemos el derecho de descartar el resto de hipótesis, incluida la mecánica, hasta que no se haya demostrado que el aparato no presentaba ninguna dificultad", ha indicado el general Jean-Pierre-Michel, el jefe de los investigadores franceses.