Homs: "En Europa se ha demostrado que el tamaño no importa"

Francesc Homs, durante su intervención ante el pleno de la Cámara, con motivo del debate sobre el último Consejo Europeo, que versó sobre el acuerdo UE-Turquía, el portavoz del grupo nacionalista catalán se ha pronunciado a favor de que Cataluña se integre como Estado en la Unión Europea.

Porque, como ha dicho, su formación considera que "el proyecto común que es Europa forma parte de la solución" y que "se puede reforzar la integración europea", y por ello, ha sentenciado: "Es razonable que pensemos que es imprescindible que Cataluña pueda ser Estado de la UE, y creo sinceramente que cuando lo seamos, reforzaremos entre todos ese espacio común que es Europa".

Y entonces se ayudará a que ese espacio común se vea como el "único" que propiciará que "las cosas se hagan mejor, particularmente ante crisis como la de los refugiados" que llegan a las fronteras europeas. Frente a la concordia del proyecto de DiL, según la intervención de Homs, está "la insensibilidad ante los desastres humanitarios" que ha caracterizado al Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, algo que, a juicio de Homs, percibe la sociedad española.

Una insensibilidad "hiriente", según sus palabras, que se puso de manifiesto cuando la Generalitat, los ayuntamientos y ONG catalanas organizaron un operativo para acoger a refugiados, en lo que el Gobierno no estuvo a favor. "¿Por qué puñetas no arriman el hombro en el mismo sentido, por qué no aceptan el gesto?", se ha preguntado el portavoz de DiL.

Centrado en el acuerdo UE-Turquía firmado en el Consejo Europeo de los pasados días 17 y 18 de marzo, Homs ha manifestado que a su grupo genera dudas más allá del plano ético. El Gobierno en funciones acudió a la Cumbre con "un encargo muy claro" del Parlamento, pero "parece que por el resultado de la Cumbre el Ejecutivo decidió dejar de estar en funciones para reinterpretar el mandato", ha dicho.

Tras considerar que es "ahora más que nunca" cuando el Gobierno debe someterse al control del Parlamento, precisamente porque no cuenta con su confianza, el portavoz nacionalista ha manifestado que en el acuerdo UE-Turquía figuran, sobre todo, "juegos de palabras".