El Gobierno de Ada Colau veta las pantallas gigantes en Barcelona durante la Eurocopa

La comisionada de Deporte, Marta Carranza, ha asegurado que la decisión no depende de ella, pero no le parece "adecuado" por un tema de descanso nocturno de los vecinos aunque ha destacado que el consistorio no liderará las gestiones, pero que está abierto a facilitar que una empresa privada las lleve a cabo.



Ángeles Esteller (PP) ha argumentado que la instalación de dichas pantallas interesan al conjunto de la ciudadanía de Barcelona ya que se trata de partidos con repercusión en el "ámbito internacional".