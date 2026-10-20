La Fiscalía archiva la denuncia por un delito de odio contra Albiol por el desalojo del B9

El contexto El pasado 17 de diciembre el alcalde de Badalona dio la orden de desalojar el antiguo instituto B9 de la localidad donde pernoctaban alrededor de 400 migrantes.

La Fiscalía ha archivado la denuncia por delito de odio contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, presentada por los Comuns tras el desalojo del antiguo instituto B9, que dejó a 400 migrantes en la calle. El eurodiputado de Comuns, Jaume Asens, había denunciado a Albiol por varios delitos, pero el ministerio público concluyó que los hechos no constituyen delito. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya había avalado el desalojo. Albiol enfrenta otra investigación por un mensaje en redes sociales que podría constituir un delito de odio, según la denuncia de la asociación Irídia.

La Fiscalía ha archivado la denuncia por un delito de odio contra el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, presentada por los Comuns a raíz del desalojo el pasado 17 de diciembre del antiguo instituto B9 de esta localidad, que dejó en la calle a alrededor de 400 migrantes.

El pasado 24 de diciembre, el eurodiputado de Comuns Jaume Asens presentó una denuncia penal ante la unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía contra Albiol por la posible comisión de cuatro delitos: denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y de prevaricación administrativa.

El ministerio público ha archivado este martes estas diligencias de investigación que tenía abiertas tras la denuncia presentada por el eurodiputado al considerar que los hechos no son constitutivos de delito, según ha avanzado 'elDiario.es' y han confirmado a la Agencia Efe fuentes de la Fiscalía.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya avaló el pasado mes de julio la resolución judicial que en el mes de diciembre dio luz verde al Ayuntamiento de Badalona para desalojar el antiguo instituto municipal B9, donde malvivían centenares de personas. En su sentencia, el alto tribunal catalán desestimaba así el recurso presentado por once de los antiguos residentes en el recinto contra el auto judicial que autorizó la entrada en el inmueble para su desocupación.

Albiol tiene abiertas en estos momentos otras diligencias de investigación, al margen del instituto B9. La Fiscalía de Delitos de Odio lo investiga por el mensaje que publicó el pasado mes de junio en sus redes sociales en que calificaba de "escoria" humana a un detenido por robo y afirmaba que lo devolvería "a nado" a Marruecos. El ministerio público estudia si estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de odio, a raíz de la denuncia que presentó contra el alcalde de Badalona la asociación pro derechos humanos Irídia.

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