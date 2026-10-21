Esperanza Aguirre se declara admiradora de Milei y defiende su gestión en Argentina: "Está consiguiendo acabar con la pobreza y la inflación"

El primer acto de Javier Milei en Madrid estuvo marcado por las ausencias de pesos pesados de PP y Vox. Allí sí estuvo Esperanza Aguirre, que aprovechaba para alabar su gestión a pesar de que las cifras de pobreza siguen aumentando en Argentina.

La visita de Javier Milei a España continúa generando polémica, después de que el presidente de Argentina se haya encarado con algunos periodistas, como Isma Juárez de El Intermedio y haya faltado directamente al respeto a otros.

Esto ocurría durante uno de los actos en los que ha participado Milei en España, al que han asistido diversas personalidades, entre ellas Esperanza Aguirre, que se ha declarado admiradora del presidente argentino.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid defendía la presencia de Milei en España y su gestión en Argentina, que según ella "por las políticas socialcomunistas ha pasado del cuarto país del mundo con mayor bienestar al ciento y pico".

Aguirre sostenía que el presidente argentino "está consiguiendo acabar con la pobreza y la inflación y hacer que Argentina vuelva a ser un país como tiene que ser". Todo ello, a pesar de que las cifras de pobreza continúan subiendo en Argentina.

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