Albert Rivera sobre el debate del 7D: "Es un poco que un partido esconda a su candidato"

DEJA UN RECADO PARA MARIANO RAJOY POR SU AUSENCIA EL 7D

El candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno, Albert Rivera, aprovechó su visita al Hormiguero de antena 3 para criticar al Partido Popular por esconder a su candidato, ya que es "algo raro". Además, aseguró que no va a pactar con otros partidos si no puede gobernar y criticó a Podemos por no firmar el pacto antiyihadista.