Tania Sánchez: "Estoy colaborando con la campaña de Podemos"

La excandidata de IU a la Comunidad de Madrid ha subrayado que ella ya ha dicho muchas veces, y lo mantendrá, que estará en los espacios con responsabilidad que tenga que asumir porque así lo ha decidido la gente.

"No tengo una opinión. No tengo una bola de cristal. Creo que ya he demostrado que no tomo decisiones políticas que tengan que ver con intereses personales y lo seguiré haciendo", ha dicho, al ser preguntada varias veces por si se ve candidata de Podemos en otoño.

"Hay un proyecto de cambio y yo voy a participar. No es un problema de lo que a mí afecta, sino si se es o no es útil al proyecto de cambio. Me sometí a unas primarias y dije que estaría donde me quisiera la gente y donde hubiera un proceso democrático", ha recalcado.