Pablo Iglesias, al PSOE: "Más humildad Pedro, habéis tenido el peor resultado electoral desde 1979"

Iglesias ha cerrado en la plaza de Zocodover un acto ciudadano de Podemos Castilla-La Mancha con motivo de la celebración del Día de la Región, que institucionalmente se ha celebrado también en Toledo, en el Palacio de Fuensalida, a solo 550 metros de distancia.

"Ni una sola duda respecto a que queremos frenar al PP y sacarles de las instituciones, pero quien quiera entenderse con nosotros, Pedro, tiene que dar un giro. No vale decir que el PSOE no va a dar giro: si el PSOE no gira, con nosotros no hay acuerdo", ha dicho Iglesias a Sánchez, a quien ha pedido "un poquito más de tranquilidad" y de "suavidad".

También ha agregado que no es solamente él quien opina así y ha citado al diputado socialista Eduardo Madina quien ayer dijo que los "protagonistas del cambio han sido otros".

Pablo Iglesias se ha referido al acuerdo que podrían alcanzar en Cádiz PSOE y PP para "impedir una alcaldía del cambio" y ha dejado claro: "así no, Pedro; así no, Susana; así no", porque "por ahí, con nosotros no hay acuerdo".También ha asegurado que "no nos gusta" haber visto que el PSOE apoya al PP en el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

"Así no, Pedro, eso no es girar; eso es seguir haciendo las cosas igual que el PP", ha recalcado. Interrumpido en numerosas ocasiones por aplausos y gritos de 'presidente, presidente', Iglesias ha explicado que en las elecciones de la semana pasada se vivió la "decadencia sin parangón del bipartidismo", ya que los "viejos" partidos han tenido el peor resultado de su historia.

Ha reiterado que los ciudadanos no han votado pacto, sino cambio, y ha enumerado tres elementos para "entenderse" con Podemos, que es una fuerza de protagonismo ciudadano, que tiene "tolerancia cero" con la corrupción y que no quiere sillones, cargos o Consejerías porque "no vamos a estar en ningún Gobierno presidido por el PSOE".

En este sentido, ha subrayado que para llegar a un "acuerdo" con Podemos no puede seguir la política de recortes y hay que defender planes de rescate ciudadanos, para la gente y no para algunos privilegiados.

Sobre la corrupción, ha afirmado que no solo tiene que ver "con deshonestos sinvergüenzas y ladrones que ha habido en el partido azul y en el partido rojo", sino con una forma de gobernar y con entregar a constructores y a millonarios concesiones administrativas y decisiones políticas.