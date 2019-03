El 73,2% no considera que Ahora Madrid y Carmena son antisistemas que se quieren cargar la democracia

EN CONTRA DE LOS ATAQUES DE AGUIRRE

La que podría ser futura alcaldesa de Madrid ha sido blanco de ataques de su rival, Esperanza Aguirre. El barómetro de laSexta pregunta si Carmena y su candidatura son antisistemas que se quieren cargar la democracia, como dice Aguirre. La gran mayoría de los encuestados, tres de cada cuatro, dice que no. Sólo el 17% está de acuerdo con Esperanza Aguirre y el 9% no sabe o no responde. Entre los votantes del PP casi un tercio cree que no es antisistema y el 61% considera que sí lo es. Entre los votantes del PSOE, la inmensa mayoría, el 86% piensa que no es una amenaza.