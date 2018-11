Sí, los niños y niñas andaluces sí saben dónde está el Ebro

nEl candidato del Partido Popular andaluz a las elecciones autonómicas del domingo, Juan Manuel Moreno Bonilla, se ha subido al carro de ahondar en las diferencias educativas entre las comunidades autónomas para defender que el Estado sea quien determine los contenidos en materias como Geografía o Historia.

En una entrevista en la Cadena Ser de este martes, consideró que hay ciertas materias en las que el Estado tiene mucho que opinar", como son "Historia o Geografía". Y añadió un comentario muy sorprendente, como que "no tiene sentido que sólo se estudie ciertos conceptos de Andalucía y sin embargo los niños no sepan que existe el Ebro".

Moreno Bonilla transmite la idea de que la competencia autonómica en Educación está creando "17 sistemas educativos" con contenidos que sugiere desconectados entre sí.

Sentimos decirle al candidato del PP que se equivoca. Los niños y niñas andaluces saben perfectamente dónde está el Ebro. También conocen sus afluentes. La cornisa cantábrica. Los embalses de España. En realidad, en varios cursos de primaria se estudia toda la Geografía de España. ¡Y la europea!

Hemos acudido al currículo oficial de Educación la Junta de Andalucía, donde se determinan los aprendizajes básicos para cada materia. En laSexta hemos podido comprobar que dentro de los objetivos en materia de Ciencias Sociales está el "comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas de nuestra comunidad autónoma, así como de España y la Unión Europea". Pueden verlo en las siguientes páginas seleccionadas del apartado de 'Ciencias Sociales' del currículo, que se encuentra íntegro publicado en la web de la Junta de Andalucía.

Además, entre los llamados "estándares de aprendizaje", que son como propuestas de actividades, hay ejemplos como “sitúa en un mapa los mares, océanos y los grandes ríos de España” y reconocer "los principales rasgos del relieve, los ríos y el clima de Europa". A Moreno Bonilla le preocupaba situar el río Ebro, pero la enseñanza en Andalucía en la etapa primaria va más allá.

Pero veamos algunos ejemplos. Hemos pedido a varias familias andaluzas que consulten los libros de texto de sus pequeños en edad escolar. Rápido y fácil: al menos en cuarto y en sexto de Primaria y en libros de dos editoriales diferentes aprenden la geografía nacional. Lo pueden comprobar en las fotos que muy amablemente (a la par que sorprendidos) nos han enviado desde las provincias de Granada y Cádiz. Para estas familias lo extraño ha sido que se pongan en cuestión unos contenidos que han visto como sus hijos estudian varias veces en su etapa escolar.

Libros de 4º y 6º de Primaria de dos editoriales utilizado durante este curso en Andalucía | Fotos cedidas por familias de Granada y Cádiz

También desde Granada, un profe de primaria nos manda otro ejemplo, y lamenta que siempre se use la educación como arma arrojadiza, ya que considera que “habría muchas cosas por las que atacar al sistema antes que porque los niños no memoricen. La memorización ya no se lleva. No es práctica, ni útil”.

Libro de 6º de Primaria utilizado en un colegio de Granada | Imagen cedida por un profesor de Primaria.

En la vida se necesitan segundas y terceras oportunidades. Así que, si aún no les había quedado claro, vuelven a estudiarlo en la secundaria, como se ve en este otro libro de 3º de la ESO. Monográfico de Aragón incluido.

Libro de 3º de la ESO de Andalucía | Fotos cedidas por una familia de Granada

En la entrevista a la Cadena Ser, el candidato popular quiso matizar diciendo que "nadie está hablando de devolver competencias", sino que la titularidad "es del Estado central y lo que se cede es la gestión", pero luego sugirió que “hay ciertas materias en las que el Estado tiene mucho que opinar", como son "Historia o Geografía".

Todo esto sucede pocos días después de que la ex ministra García Tejerina dijera que "en Andalucía te dicen que lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe un niño de ocho en Castilla y León", unas desafortunadas declaraciones que el PP andaluz aclaró que no compartía y que indignaron al resto de partidos.