El fiscal Horrach y el juez Velasco discrepan sobre el 1-O: "El derecho de autodeterminación lo tienen todos los pueblos de España"

"Yo creo que el derecho de autodeterminación lo tienen todos los pueblos de España, no sólo Cataluña, y creo que está previsto así en la carta de derechos humanos", declara Pedro Horrach, fiscal en excedencia.

Por su parte, el juez Eloy Velasco recuerda su trabajo de tercero de carrera: "Hice el trabajo sobre el derecho de autodeterminación y me estudié las sentencias de la ONU sobre el caso belga, el caso suizo, los confederativos, etc. y no recuerdo yo si llegaba a esa conclusión", sentencia el juez Eloy Velasco.