El Congreso aprueba tramitar la Ley 25 de emergencia social, medida 'estrella' de Podemos

El pleno del Congreso ha apoyado con los votos favorables de todos los grupos parlamentarios, excepto los del PP, y con la abstención de Ciudadanos y PNV, iniciar la tramitación de la proposición de Ley que ha presentado Podemos y que debería ser enmendada en comisión.

Sin embargo, este proceso parlamentario haría que la Ley decayera en el caso de que se convoquen elecciones generales ya que las Cortes se disolverían y no daría tiempo a finalizar esta tramitación.

La Ley 25 de Podemos tendría un "coste cero", según su memoria económica y persigue la universalizar la sanidad, la vivienda y garantizar el suministro energético para familias y colectivos vulnerables, como mujeres víctimas de violencia machista, menores o discapacitados.

La diputada del PSOE Isabel Rodríguez ha lamentado que esta Ley no vaya ni a agotar el plazo de enmiendas y "no sea ley porque Podemos no va a apoyar al gobierno que la puede llevar a cabo".

No obstante, ha coincidido en el diagnóstico de la iniciativa aunque ha mostrado su preocupación porque no menciona un plan de choque para el empleo o un ingreso mínimo vital.

Por parte de Ciudadanos, el diputado Pablo Yáñez ha señalado que su formación no bloqueará este debate, pero ha dicho que se trata de medidas "inviables y demagógicas". Ha lamentado que Podemos haga promesas irreales y que las cuentas no cuadren y generen desconfianza hacia las instituciones.