Ciudadanos considera que si Eva Borox es imputada "tendría que dejar el acta"

INVESTIGAN LA RELACIÓN ENTRE BOROX Y MARJALIZA

Tras la exclusiva de laSexta Noticias sobre la más que estrecha relación que habrían mantenido David Marjaliza, cabecilla de la Púnica, y Eva Borox, número tres de C's en Madrid, desde Ciudadanos han anunciado que pedirán responsabilidades a Borox sólo si pasa a ser investigada. Así lo ha indicado el 'número dos' en la Asamblea de Madrid, César Zafra, quien ha dicho que es Borox quién debe de dar explicaciones. En este sentido, dice no no entrar en valoraciones sobre si miente o no sobre sus relaciones de amistad y que su línea roja es la investigación.