El PP carga contra los jueces como estrategia de defensa en el caso Bárcenas

La culpa de lo que le está pasando al Partido Popular no es de Luis Bárcenas y amigos, es de los jueces. "Si el juez Ruz no ha visto nada, ¿cuándo va a terminar esto? Si no va a encontrar nada, ¿hasta donde pretende llegar?", asegura Carlos Floriano, vicesecretario de organización del PP. "Ya he pedido muchas veces que el juez diga cuánto dinero tiene Bárcenas", afirma Alfonso Alonso, portavoz del PP.

Para la oposición, no cuela. Según José Luis Centella, portavoz de IU en el Congreso, "sigue habiendo zonas oscuras en la financiación del PP"

La estrategia de acoso y derribo contra los jueces la está abanderando Floriano, el vicesecretario de organización del PP. "Las instrucciones juidiciales tienen que durar lo imprescindible para que se sepa la verdad de los asuntos. Esto no es un procedimiento judicial, sino una causa general contra el PP".

Pero esto no siempre ha sido así. Cuando empezó a aflorar la suciedad del extesorero, lo primero que hizo el PP fue negarlo. Más o menos. Después, el Partido Popular pedía respeto para los jueces. Qué lejos queda este discurso porque ahora, respetan el procedimiento judicial, salvo alguna cosa.