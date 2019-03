El banco suizo alertó a España sobre Bárcenas cuando pidió una tarjeta con límite de 25.000 euros

DESVIÓ PARTE DEL DINERO EVADIDO A IRLANDA

Luis Bárcenas explicó a su banco suizo que se consideraba un "perseguido político" tras su tras su imputación en la trama Gurtel. De los once tomos que la comisión rogatoria ha enviado al juez Ruz hay más perlas sobre cómo actuaba el ex tesorero: en 2010 pidió una tarjeta con un límite de 25.000 euros para poder ir a esquiar a Alaska. No obstante, su banco se la denegó y además alertó a las autoridades españolas.